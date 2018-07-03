Al Rende piaceva Franceschini e a lui l'idea di lavorare con Modesto, poi la società ha cambiato obiettivo: i retroscena di una panchina sfumata

Era davvero tutto fatto. Al Rende piaceva Franceschini, ad Ivan l’idea di poter lavorare al fianco di Francesco Modesto. Con quest’ultimo davvero convinto di ritrovare un suo vecchio compagno di squadra ai tempi della Reggina, del quale si è sempre parlato in maniera positiva. Sembrava tutto fatto fino a quando, improvvisamente, pare che la società abbia cambiato obiettivo, rivolgendosi poi a Maurizio Perrelli, ultima stagione alla Silana.

Ci sarà rimasto male il buon Franceschini che, ricordiamo, lo scorso anno è stato vicino alla panchina della Vibonese dopo il saluto di Campilongo e quindi prima dell’arrivo di Nevio Orlandi e in preallarme a Reggio Calabria, alla vigilia del match con la Casertana, poi vinto, per l’eventuale sostituzione di Maurizi.