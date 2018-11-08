Continua il lavoro della scuola calcio Ludos giorno 5 novembre i Primi Calci hanno sfidato il Circolo Crucitti nella prima amichevole stagionale. La partita si è conclusa con un risultato di 6-3. Ludos scesa in campo ne vari tempi con: Dieni Nicolò, Moscato Giovanni, Fontana Domenico, Malaspina Domenico, Ferrinda Giuseppe, Beatrice Iiriti, Malavenda Matteo, Fotia Andrea, D’amico Gino. Oltre il risultato il duo Iiriti – Ferrinda (senior) hanno messo in campo anche belle azioni create in fase offensiva a significare che il lavoro degli istruttori e di tutti i collaboratori sta andando per il verso giusto.

Mattatrice dell’incontro la giovane bomber neroarancio Beatrice Iiriti che ha realizzato una doppietta a segno anche Giuseppe Ferrinda e Simone Malaspina le altre marcature sono due autoreti.

Al di là del risultato che conta poco in queste categorie un bel pomeriggio di sano sport e divertimento per questi piccoli atleti che hanno mostrato, nel possibile, già ottime cose, giocando tutti e divertendosi.

Per concludere vorremmo ringraziare il Circolo Crucitti per la bellissima accoglienza… Tutti i piccoli campioni parteciperanno del Celebrity giorno 10 novembre dalle ore 18:presso l’Arca di Joli a Gallina.