La Scuola Calcio Segato è campione regionale Esordienti per il terzo anno di fila: dopo Allievi e Pulcini completa il triplete

Per il terzo anno consecutivo, la Scuola Calcio Segato si laurea Campione Regionale Esordienti.

Il Centro Federale di Catanzaro, vede ancora la Segato festeggiare un titolo Regionale, il terzo della stagione in corso, dopo Allievi e Pulcini anche la squadra Esordienti, pone la propria firma nell’albo d’oro. E’ stato un cammino trionfale per i ragazzi del mister Demetrio Cassalia che dopo aver dominato la fase Provinciale, si impone alla grande nella Final Four, che si è svolta ieri al Centro Federale di Catanzaro.

“E’ stata una stagione intensa e ricca di successi, dichiara Agostino Cassalia, con tutte le categorie, la soddisfazione più grande è vedere la crescita dei nostri calciatori, anche quest’anno alcuni di loro anzi direi parecchi, approderanno nei professionisti, abbiamo, in linea di massima, raggiunto l’accordo per la cessione di cinque calciatori, adesso si aspetta l’iter burocratico prima di ufficializzare i vari trasferimenti.

Intanto prosegue l’attività per la formazione dei gruppi per la prossima stagione, che già registra l’ingaggio di tre nuovi Istruttori, perché… una cosa fatta bene può essere fatta meglio”.