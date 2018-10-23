Calcio Giovanissimi – Vittoria e primato a punteggio pieno per il Valanidi Calcio
Il Valanidi Calcio di Pietro Candido supera l'Audax Locri nei Giovanissimi Regionali e resta primo a punteggio pieno dopo due giornate
23 Ottobre 2018 - 08:59 | di Michele Favano
Seconda giornata di campionato per la categoria Giovanissimi Regionali e seconda affermazione per la compagine del Valanidi Calcio guidata da Pietro Candido.
Ancora un risultato netto, schiacciante, così come lo era stato in occasione del primo confronto, all’esordio in questa stagione contro il Real Jonica. 7-0 alla prima uscita, 4-1 in questo secondo match con l’Audax Locri, con i gol realizzati da Sarica, la doppietta di Montenero e poi Cuzzola.
Al primo posto della classifica a punteggio pieno, la compagine reggina, che svolge i propri allenamenti presso il Reggio Village di Viale Messina, si prepara adesso alla prossima gara da giocare con il Mirabella.
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