Calcio – Giovanissimi Regionali, partenza a razzo per il Valanidi Calcio Giovanile
I Giovanissimi Regionali del Valanidi Calcio, guidati da Pietro Candido e allenati al Reggio Village, partono con un successo esterno a Monasterace
15 Ottobre 2018 - 09:04 | di Michele Favano
Iniziano a prendere il via anche i campionati giovanili. Dopo una lunga fase di preparazione, è scesa in campo la compagine reggina del Valanidi Calcio con la squadra dei Giovanissimi Regionali.
A Monasterace contro il Real Jonica, i ragazzi guidati da Pietro Candido, che si allenano quotidianamente presso il Reggio Village di Viale Messina, hanno avuto vita facile superando gli avversari con uno schiacciante 7-1.
Nel tabellino dei marcatori Carmelo Morabito, Fallanca, Coppola, Imbalzano, Sarica, Mollica e Montenero. Dopo aver conquistato così i primi tre punti della stagione all’esordio, per lunedì prossimo alle 15,30 la seconda giornata contro l’Audax Locri.
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