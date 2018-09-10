C’era attesa, molta attesa per la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni riguardo i ripescaggi in serie B. Quasi tutte le società interessate hanno rilasciato dichiarazioni in questi giorni, ognuno crede di poter far valere le proprie ragioni, per questo motivo, qualunque siano le decisioni, lasceranno il segno.

In un modo o nell’altro ci saranno contenti e delusi, per una vicenda interminabile che ha visto nel corso di questi mesi diversi risvolti. Dal profilo Twitter del presidente Frattini la conferma che il verdetto verrà emesso nella serata di domani.

Questo comporterà la compilazione dei calendari per mercoledi 12 e dopo quattro giorni si dovrebbe scendere in campo.