Un campionato nuovo al quale bisognerà adattarsi in fretta per esperienza e capacità di capitalizzare tutto ciò che si crea nell’arco di una partita. Non è bastata una buona prestazione alla Ludos Vecchia Miniera per guadagnare almeno un punto nella sfida contro una delle formazioni più forti i questo campionato di prima categoria come il Ravagnese.

Una mazzata soprattutto il gol maturato negli ultimi attimi di un incontro che probabilmente era più giusto finisse in parità per quello che è stato lo svolgimento del match e per il vantaggio che la squadra di casa aveva acquisito con Barillà.

Con la Ludos alla ricerca del doppio vantaggio, va segnalato un rigore sbagliato dagli ospiti, arriva invece il pareggio maturato nella seconda frazione grazie a Vigoroso e come detto, proprio nelle battute conclusive, la realizzazione di Sartiano che chiude l’incontro con la vittoria del Ravagnese e le ferite aperte da parte della Ludos Vecchia Miniera, costretta anche questa volta a recriminare per un risultato che poteva essere diverso.