L’esordio casalingo in prima categoria per i neroarancio avverrà domenica 23 settembre alle ore 15:30 al “G. Aliquò” di Gallina contro la Scillese.

I padroni di casa, sotto la guida di mister Iatì, che a fine campionato scorso ha appeso le scarpe al chiodo e si è messo a disposizione della società, sono pronti al debutto e vogliono giocarsi a pieno le proprie carte in questo torneo dopo la splendida promozione dell’anno passato.

Gli ospiti, salutato a fine stagione mister Fabio Crupi, vedono in panchina il Fortunato Cardillo. Scillese doc, per lui si tratta di un ritorno avendo già allenato nella medesima società nella stagione 2015/2016 e perdendo lo spareggio promozione contro il Ravagnese.

Nella prima giornata, i biancoazzurri hanno pareggiato per 1 a 1 in casa contro il San Roberto Fiumara la rete è stata siglata dall’arcigno difensore Kebè grazie alla trasformazione di un calcio di rigore. Punto che li vede a metà classifica con Deliese, Borgo Grecanico e lo stesso San Roberto Fiumara.

I neroarancio, invece, nonostante la buona prova in quel di Rosarno, hanno racimolato zero punti e sono fanalino di coda. Nota positiva la prima rete nella categoria per la compagine del presidente Minniti grazie al bomber Marino.

Da una parte la Ludos Vecchia Miniera alla ricerca di punti importanti per la salvezza, dall’altra la Scillese che vuole continuare a muovere la classifica. Siamo certi sarà una partita che le due squadre giocheranno a viso aperto. Dirigerà il match il sig. Muraca di Lamezia Terme.