Saluta subito la Coppa Calabria la Ludos Vecchia Miniera. Il doppio confronto con i quotati avversari dell’Asd Calcio Ravagnese, ha visto prevalere questi ultimi, vittoriosi nel match di andata con il punteggio di 1-0 e con un perentorio 2-0 in quello di ritorno.

Quest’ultimo giocato nella giornata di ieri a Croce Valanidi, con i padroni di casa decisamente più attrezzati sul piano qualitativo e la straordinaria realizzazione di Vigoroso con una splendida sforbiciata, ne è stata la dimostrazione.

Per i ragazzi di mister Tommaso Iatì, invece, tanta buona volontà ed una buona organizzazione di gioco che, in un campionato complicato come quello di prima categoria, potrebbero tornare utili come caratteristiche. Sicuramente c’è da migliorare la fase offensiva, la squadra ha mostrato poca incisività soprattutto nella gara di ritorno, anche se va ovviamente considerata la forza dell’avversario e le diverse defezioni come quella del capitano Pasquale Lia e non solo, mentre in recupero si è rivisto Canale, convocato per la Coppa.

Adesso la Ludos attende il sorteggio dei calendari per preparare al meglio la prima giornata di campionato.