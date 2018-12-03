Dopo due risultati utili consecutivi che hanno fruttato ben quattro punti, la Ludos cade nella giornata meno attesa. Esce sconfitta dal confronto con il Real, compagine che fino alla gara di ieri non aveva mai ottenuto un successo in campionato. Si è svegliata troppo tardi la squadra reggina, dopo una prestazione per lunghi tratti deludente. Il match è stato deciso da una doppietta di Germano in gol dopo undici minuti della prima frazione e ad un quarto d’ora dalla conclusione dell’incontro.

Solo nel finale la Ludos ha cercato una reazione risultata infruttuosa, perché la compagine locale è stata bravissima a chiudersi difendendo un risultato che ai fini della classifica risulta preziosissimo. Un passo falso come detto inaspettato che tiene sempre Canale e compagni in una posizione di classifica pericolosa.