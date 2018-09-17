Calcio – La serie C è partita, ma il Catania non gioca. Risultati
Parte la Serie C ma il Catania non gioca: Monopoli-Catania rinviata dopo la decisione del Tar. Tutti i risultati della prima giornata
17 Settembre 2018 - 09:11 | di Michele Favano
Non si sa ancora come andrà a finire, ma comunque la serie C ha preso il via. Monopoli-Catania non si gioca perché il Tar ha rimesso tutto in discussione ed il Coleggio di garanzia del Coni potrebbe tornare nuovamente in causa ma, come detto, metà delle squadre del girone C sono scese in campo. Nessun risultato clamoroso, le favorite hanno vinto, il Rende sembra essere sulla scia della passata stagione, questi i risultati:
PRIMA GIORNATA
Catanzaro – Potenza 1-0
Bisceglie – Vibonese 1-1
Casertana – Cavese 3-1
Paganese – Rende 1-4
Siracusa – Juve Stabia 0-3
Martedi 18 settembre
Matera – Rieti 0-0
Monopoli – Catania rinv.
Trapani – Reggina
Viterbese – Sicula Leonzio
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