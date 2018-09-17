Non si sa ancora come andrà a finire, ma comunque la serie C ha preso il via. Monopoli-Catania non si gioca perché il Tar ha rimesso tutto in discussione ed il Coleggio di garanzia del Coni potrebbe tornare nuovamente in causa ma, come detto, metà delle squadre del girone C sono scese in campo. Nessun risultato clamoroso, le favorite hanno vinto, il Rende sembra essere sulla scia della passata stagione, questi i risultati:

PRIMA GIORNATA

Catanzaro – Potenza 1-0

Bisceglie – Vibonese 1-1

Casertana – Cavese 3-1

Paganese – Rende 1-4

Siracusa – Juve Stabia 0-3

Martedi 18 settembre

Matera – Rieti 0-0

Monopoli – Catania rinv.

Trapani – Reggina

Viterbese – Sicula Leonzio