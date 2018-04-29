Calcio – L’impresa della Ludos. Vittoria e grande festa finale (FOTO)
Al termine di una cavalcata da 60 punti la squadra del presidente Minniti supera il Borgo Grecanico e festeggia a Gallina la storica promozione
29 Aprile 2018 - 20:55 | di Michele Favano
Alla fine è stata grande festa. La Ludos Vecchia Miniera, battendo per 2-1 il Borgo Grecanico, si è assicurata la storica promozione in prima categoria. Una straordinaria cavalcata quella condotta dalla compagine reggina del presidente Minniti con ventisei gare disputate, 60 punti conquistati, frutto di 19 vittorie e solamente quattro sconfitte durante tutto il percorso.
Lo stadio di Gallina questo pomeriggio è stato addobbato a festa, in tanti hanno riempito le gradinate per tributare applausi e cori a questo meraviglioso gruppo di atleti che ha compiuto una vera e propria impresa.
Una vittoria che appartiene a tutti, già detto del massimo dirigente Adriano Minniti, poi il vicepresidente Giuseppe Malavenda, insieme a loro il DG Loris Franzò, il DS Francesco Surace, il consulente di mercato Demetrio Cutrupi, i dirigenti Greco e Buda, il tecnico Malavenda ed il suo vice Cutrupi, insieme a quello dei portieri Calarco. Una società superorganizzata che ha fatto anche della comunicazione una componente importantissima e brillantemente gestita da Pasquale Barreca.
Oggi è tempo di festeggiamenti, da domani si è già pronti per programmare il futuro e di sicuro conoscendo le ambizioni della Ludos Vecchia Miniera, nella prossima stagione in prima categoria non si vorrà recitare il ruolo di semplice comparsa.
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