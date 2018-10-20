Ludos Vecchia Miniera e Ravagnese vengono da una settimana diversa, soddisfazioni in casa biancoazzurra per la conquista della vetta solitaria grazie al successo casalingo contro il San Roberto Fiumara per due reti a zero. Amarezza per i neroarancio, che si sono visti sfilare, nel finale, per un ingenuità difensiva i tre punti dal Borgo Grecanico e vedono nel derby un ottimo viatico per riprendersi.

Gli ospiti, che quest’anno hanno già battuto due volte i miners in coppa Calabria sia all’andata che al ritorno, si presenteranno a Gallina con 12 punti frutto di quattro vittorie e una sola sconfitta, 10 reti fatte e solo 3 subite. Uno score che parla da solo ma che fa intravedere delle crepe fuori dalle mura amiche infatti fuori casa solo tre reti fatte e l’unica sconfitta stagionale.

Padroni di casa, invece dei quattro punti al momento uno solo tra le mura amiche. Ad arbitrare il sig. Ballerini di Catanzaro.

Domenica importante, insomma, nella quale ogni risultato diverso dalla vittoria per entrambe le compagini, verrebbe vissuto decisamente male. Sulla carta non dovrebbe esserci storia ma il campo, si sa, può prendere direzioni diverse rispetto ai pronostici.

Il capitano Cutrupi: l’obiettivo è la salvezza

A tal proposito abbiamo sentito il capitano ad interim della Ludos Vecchia Miniera Demetrio Cutrupi.

Cutrupi, 4 punti in 5 gare si aspettava questo inizio da parte della squadra?

Possiamo tranquillamente dire che sono “pochini” anche per chi, come noi, ha l’obiettivo della salvezza. Alla luce anche delle prestazioni disputate. La nostra è una squadra che si affaccia per la prima volta in assoluto in questa categoria ed inevitabilmente ancora si trova in una fase di assestamento, inoltre come tutti sanno c’è stato un avvicendamento di allenatore già alla terza giornata. Un inizio non in linea con quello che un po’ tutti ci aspettavamo insomma.

Come la Ludos prepara il derby con la capolista

Domenica derby rionale con la capolista Ravagnese, come avete preparato la partita in settimana?

Il Ravagnese è una corazzata per la categoria, forse la squadra più accreditata per la vittoria del campionato insieme ad altre due compagini. Noi abbiamo preparato la partita come è nostro solito fare, con impegno ed attenzione. Sappiamo che loro verranno a Gallina con l’intenzione di imporre il proprio gioco, quindi noi dovremo essere bravi ad opporci ed essere cinici, sfruttando al massimo le occasioni che ci capiteranno. Giocheremo pur sempre a casa nostra ed è qui che dobbiamo costruire la nostra salvezza.

Un messaggio che si sente di dare alla squadra

La squadra non ha bisogno di messaggi, la situazione è chiara a tutti. Non è nostra abitudine fare drammi quando le cose non vanno bene, ne esaltarci più del dovuto quando invece i risultati non arrivano. Sappiamo che dobbiamo continuare ad allenarci con serietà, solo con il lavoro i risultati arriveranno.

Domenica alle 15.30 allo stadio di Gallina

E’ tempo di derby quindi per la Ludos che domenica 21 ottobre alle 15.30 allo Stadio “G. Aliquò” di Gallina affronterà la capolista Ravagnese.