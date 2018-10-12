La Ludos Vecchia Miniera comunica che per l’anno solare 2018 le iscrizioni alla scuola calcio sono ufficialmente chiuse. Si è raggiunto un numero importante, sono infatti tantissimi i piccoli partecipanti che hanno scelto la proposta neroarancio per giocare a calcio, imparando e divertendosi, con istruttori preparati.

Anche quest’anno il campo sarà “Momenti di Sport F. Moscato” ospiterà le esperienze formative. La stagione è entrata nel vivo con gli allenamenti e mercoledì già la prima uscita per i piccoli amici contro il Loreto (di cui una piccola rappresentativa nella foto Da destra: Ferrinda Giuseppe, Marco Barbaro, D’amico Gino, Moscato Giovanni, Iiriti Beatrice, Simone Malaspina).

La prima squadra invece sarà impegnata sabato alle ore 15:30 in quel di Melito contro Il Borgo Grecanico. La compagine di mister Cormaci, che nello scorso campionato ha lottato fino l’ultima giornata proprio con la Ludos per la promozione diretta in prima categoria, allo stato attuale si trova terzultima nella graduatoria con un punto frutto del pareggio casalingo contro la Deliese nella prima giornata.

Padroni di casa quindi in cerca di punti tra le mura amiche mentre gli uomini di mister Faraone dopo aver fermato l’ex capolista Pellaro, tenteranno di ripetere il colpaccio dello scorso anno quando, allora guidati da mister Malavenda, riuscirono ad imporsi fuori casa per due reti a zero, ma quest’anno si sa è un’altra storia.

Pasquale Barreca