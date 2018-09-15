Sono state ufficializzate nella giornata di ieri le nuove maglie della Ludos Vecchia Miniera per la stagione 2018/2019, che accompagneranno le squadre di Tommaso Iatì in I categoria e Antonio Minniti nel campionato di C2 calcio a 5.

Anche quest’anno la cura dei dettagli e la ricerca del particolare uniti al rispetto della tradizione sono stati i fili conduttori nella scelta e creazione. La maglia, realizzata per il secondo anno consecutivo dallo sponsor tecnico VL3, presenta un equilibrato mix di elementi vintage, ben radicati nella storia della Ludos Vecchia Miniera e di moderni dettagli di design, sul fronte le classiche strisce verticali nero e arancio contornate di bianco, in alternanza tra loro. L’elemento di novità consiste nella larghezza che, aumentando in dimensione, dà vita ad un effetto geometrico dinamico e innovativo. Il logo della società, stampato e posizionato sul cuore, simbolo della passione per questi colori. Trova spazio nella parte centrale il main sponsor che per il calcio a 11 si conferma: SARA SARAVITA FRANZÒ ASSICURAZIONI S.R.L., un intesa cominciata la scorsa stagione che ha portato enormi soddisfazioni dentro e fuori dal campo, ambo le parti, infatti hanno lavorato fianco a fianco condividendo i valori dello sport e del calcio. Sulla parte superiore delle maniche è invece presente, per corteggiarvi con eleganza e cortesia, il ristorante LA CORTE nuovo sponsor della squadra in questa annata mentre nelle divise del calcio a5 il main sponsor sarà: TECNOAPPALTI ITALIA S.R.L.

Il retro della maglia e il ricordo di chi non c’è più

Il retro è realizzato in monocolore arancio e solo nella parte inferiore si trovano inserti verticali neri che richiamano le righe presenti sulla parte anteriore. Appena sotto il backneck compare la scritta: Ludos Vecchia Miniera A.C. 10. In ricordo di chi non è più tra noi solo fisicamente ma che sarà sempre in campo con i suoi compagni e tifosi.

Sul pantaloncino nero torna la banda arancio con lo sponsor tecnico Vl3 e il numero corrispondente della maglia.

Il debutto in campionato contro il Rosarno

Il tutto sarà indossato per la prima giornata del campionato di prima categoria, capitan Lia e compagni, infatti, saranno attesi domenica 16 alle 15:30 dal confronto esterno contro il Rosarno calcio, squadra guidata da mister Rotondo che la scorsa stagione ha ben figurato salvandosi con ben otto turni di anticipo e che in questa nuova vuole provare ad alzare l’asticella. Mentre il calcio a5 con capitan Malavenda affronterà questo pomeriggio in coppa italia lo Xenium in quel di Villa San Giovanni.

Pasquale Barreca – Ufficio stampa Ludos Vecchia Miniera –