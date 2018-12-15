Un cielo azzurro, fa da soffitto ai verdi campi, dove, puntini neroarancio rincorrono felici la palla, con i compagni si esulta ad ogni rete segnata, mentre un sorriso cancella il gol subito; continua con questo ritmo il campionato per i Primi Calci Ludos dopo la sonora sconfitta nella seconda partita del campionato UISP contro il Reggio 2000 per 9 a 2 le reti miners di Ferrinda e Barbaro.

Le giornate dei Primi Calci Ludos nel campionato UISP

I Ludos kids si sono rifatti nella terza giornata contro la Scuola Calcio Stadio. Il risultato nei tempi ufficiali è di 12 a 0 con una Beatrice Iiriti scatenata 5 le sue marcature, 4 reti per Malaspina 2 Barbaro e 1 Ferrinda. Terzo tempo 3-0 (tripletta di D’amico). Nella quarta giornata in quel di Gallina presso i campetti Momenti di Sport " Francesco Moscato" contro la più quotata Reggio Village un pirotecnico pareggio per 4 a 4 con la tripletta di Iiriti e la rete di D’amico.

Come al solito grande impegno e divertimento per tutti e un arrivederci alla prossima partita.

Dopo le dimissioni di mister Faraone, la prima squadra domenica alle ore 14:30 sarà ospite della Fortitudo in quel di Gallico. Un campo ostico per i neroarancio che lo scorso anno persero due partite su due contro Fortitudo e Catona e nel quale avvenne il brutto infortunio di Pirrello.

La squadra di mister Solendo neo promossa come vincitrice del campionato di seconda categoria a discapito proprio della Ludos sconfitta sia all’andata che al ritorno in questa stagione si trova a ridosso dei play off che distano solo un punto. Attualmente è ottava con 20 punti costruiti per lo più tra le mura amiche dove su sei partite ha perso una sola volta. Il capocannoniere è Spanti con 7 reti, ma l’intero reparto è una garanzia per la categoria: Nicolazzo a quota 5 reti quest’anno, Giordano con 4, Jusca con 3 senza dimenticare Staicu che però al momento per motivi personali si sta allenando con poca continuità.

Il mercato di riparazione e l’arbitro della sfida

In questo mercato di riparazione sono arrivati puntelli come il portiere Tripodi proveniente dal Gallina Calcio e

il centrocampista proveniente dalla Villese Palermo.

Arbitrerà il sig. Francesco Paradiso di Lamezia Terme per lui sarà una prima volta per entrambe le compagini visto che la partita tra Deliese e Ludos venne sospesa a causa delle condizioni meteo avverse.