Calcio – Nuova panchina per Francesco Cozza?
L'ex capitano della Reggina potrebbe ripartire dalla serie D: l'Audace Cerignola pronta a offrirgli la panchina dopo la sconfitta con il Fasano
14 Novembre 2018 - 19:39 | di Michele Favano
Più che una ipotesi il ritorno in panchina per Francesco Cozza. L’ex capitano della Reggina, potrebbe tornare in sella ripartendo dalla serie D, la stessa categoria che lo ha visto per l’ultima volta protagonista, nella sfortunata avventura in quel di Taranto. Nel suo futuro ci potrebbe essere ancora la Puglia con l’Audace Cerignola pronta a formulare una offerta al tecnico di Cariati, dopo la sconfitta di oggi nel turno infrasettimanale contro il Fasano.
Battuta d’arresto che si aggiunge al pareggio interno della scorsa gara contro l’Andria e che ha fermato la corsa della compagine pugliese verso la parte più alta della classifica, trovandosi adesso a quattro punti dalla vetta.
Le parti si dovrebbero incontrare a breve per chiudere la trattativa e per Francesco Cozza l’esordio potrebbe arrivare domenica contro il Gravina.
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