La squadra di Orlandi supera il Gozzano e vola in finale per lo scudetto dilettanti: dopo la promozione in serie C la Vibonese sfida la Pro Patria

Che annata per la Vibonese. Prima la straordinaria cavalcata con la promozione in serie C, poi la vittorie nelle aule dei tribunali di qualche giorno addietro, adesso il successo rotondo contro il Gozzano che consente alla squadra di Orlandi di guadagnare la finalissima per la conquista dello scudetto dilettanti.

Una marcia inarrestabile per l’allenatore ex Reggina che, da quando si è accomodato sulla panchina dei rossoblu, non ha mai conosciuto la sconfitta e non intende certo farlo adesso, ad un passo da un altro trionfo.

Si giocherà domani sabato due giugno, sempre a San Giovanni Valdarno, l’ultimo atto della poule scudetto, con la Vibonese che sfiderà la Pro Patria che nell’altra semifinale ha battuto 4-0 l’Albissola.

Si punta al tricolore per completare una stagione indimenticabile.