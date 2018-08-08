Dopo due giorni di riposo, è ripresa la preparazione pre campionato del Roccella. Di fatto inaugurata la terza settimana di lavoro, con tutto l’organico che risponde positivamente alle sollecitazioni del mister Mimmo Giampà, coadiuvato dal secondo, Salvatore Loiarro. Il gruppo si è ritrovato di buon mattino al “N. Muscolo”, e dopo la solita chiacchierata nel chiuso dello spogliatoio, intorno alle ore 9:00 ha iniziato a sudare secondo il programma impartito dal preparatore atletico, Giuseppe Sestito, nel mentre i portieri lavoravano col preparatore, Guglielmo Telli. Si è dato più spazio al pallone nella sessione pomeridiana, con esercitazioni tecnico-tattiche.