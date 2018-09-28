Calcio – Partono i campionati UISP, calcio a 5 e ad 8
Grande adesione ai campionati UISP: 10 squadre nel calcio a 5 femminile e 14 società nel torneo Over 50 Memorial Luigi Romanò
28 Settembre 2018 - 08:57 | di Michele Favano
Campionato UISP-PGS calcio a 5 Femminile
Grande adesione al Campionato di calcio a 5 femminile per la stagione 2018-2019.
Le 10 Squadre che hanno già dato la conferma di partecipazione s’incontreranno mercoledì 03 ottobre alla sede UISP, per le ultime modalità d’iscrizione.
Campionato UISP calcio a 8 Over 50 – “Memorial Luigi Romanò”
Incredibile adesione al Campionato UISP Over 50, da sempre dedicato alla memoria dell’arbitro/amico Luigi Romanò. Ben 14 Società hanno garantito la presenza alla manifestazione che anche quest’anno si giocherà nel nuovissimo impianto sportivo di S. Antonio. Appuntamento alle Società, giovedì 04 ottobre alla sede UISP, per gli ultimi dettagli.
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