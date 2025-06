Calcio: nuova avventura in serie C per il reggino Natino Varrà

Il Direttore Sportivo ha avuto esperienze importanti anche in serie A

“L’US Città di Pontedera comunica di aver affidato l’incarico di Direttore Sportivo a Fortunato Varrà. Nato a Reggio Calabria il 1° gennaio 1977, dopo aver intrapreso la carriera da diesse nei Dilettanti, dal 2019 al 2022 ricopre il ruolo di responsabile tecnico al Benevento in Serie A e in Serie B, per poi trasferirsi al Potenza, dove dirige l’area sportiva dal 2022 al 2024“.