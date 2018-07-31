Il difensore, in cerca di squadra dopo la stagione del Rende, racconta gli allenatori avuti e quelli che stima

Centrale di buona esperienza e qualità è in cerca di squadra. Pasquale Porcaro parla a zonacalcio.net della grande stagione del Rende, ma anche di allenatori tra quelli avuti e altri stimati: “Trocini è un tecnico che mi ha impressionato, una persona schietta e leale che merita di essere alla guida tecnica di un club.

Ho avuto la fortuna di lavorare con Cozza che vedrei bene anche in cadetteria. Inoltre pur non avendolo avuto come allenatore, ritengo Dionigi sia un mister di valore che possa fare bene in qualsiasi piazza”.