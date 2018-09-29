Era attesa e finalmente è arrivata. Giunge alla terza giornata di campionato la prima vittoria per la Ludos Vecchia Miniera che supera il S. Gaetano Catanoso con il punteggio di 3-2.

Un match avvincente deciso dalla doppietta di Canale ed il gol di Marino, mentre per gli avversari le reti sono state realizzate da Marra e Modafferi. Oltre alla soddisfazione per il successo, la gioia per Canale che ha avuto la possibilità di dedicare le sue marcature alla nonna scomparsa in settimana.

E’ la prima senza Iatì in panca, tornato a pieno titolo nel ruolo di dirigente, con Malavenda per l’occasione, ma con la società pronta ad ufficializzare tra qualche giorno mister Faraone.

Tre punti importanti per la classifica, i primi conquistati in questo campionato e che torneranno utili anche sul piano psicologico, dopo una partenza che nonostante il buon gioco aveva consegnato due sconfitte.