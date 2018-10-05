Per la nuova stagione sportiva 2018/2019, in Seconda Categoria dilettanti Calabrese sono previsti al nastro di partenza cinque gironi e nel girone E – dopo il passaggio in 1^ Categoria, “Gir. D”, di cinque squadre, Fortitudo Reggio Calcio, Ludos Vecchia Miniera, Borgo Grecanico , San Roberto Fiumara e Saint Michel – scenderanno in campo nella 1^ giornata di campionato le squadre di 13 Società di calcio reggine.

Come riportato in un comunicato, il Comitato Regionale Calabria della LND ha deliberato di ammettere le sotto elencate Società nel Girone E (Delegazione Provinciale REGGIO CALABRIA):

G.S. Antonimina

A.S.D. Atletico Melicucco

A.S.D. Audax Ravagnese

A.S.D. Campese

A.S.D. Catona Calcio

U.S.D. Cinquefrondese

A.S.D. Croce Valanidi 2017

APD Cs Lazzaro 1974

A.S.D. Nuova Polistena Calcio

Polisportiva Melitese (già A.S.D. Futsal Melito)

A.S.D. RC Gallina Calcio

A.S.D. Varapodio Calcio

A.S.D. Villa San Giovanni City

A breve verrà reso noto il Calendario della Stagione Sportiva 2018/2019