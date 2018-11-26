Calcio – Risultati e Classifica del Campionato di Seconda Categoria ‘Girone E’
Risultati della settima giornata, classifica con la Cinquefrondese in testa a 19 punti e programma dell'ottava giornata di andata
26 Novembre 2018 - 08:39 | di Michele Favano
RISULTATI
G.S. Antonimina 1 – 0 A.S.D. Villa San Giovanni City
A.S.D. Catona Calcio 1 – 2 APD CS Lazzaro 1974
U.S.D. Cinquefrondese 4 – 2 A.S.D. RC Gallina Calcio
A.S.D. Varapodio Calcio 0 – 1 A.S.D. Atletico Melicucco
Domenica 25 Novembre 2018 ore 14:30
Polisportiva Melitese 5 – 1 A.S.D. Campese
Domenica 25 Novembre 2018 ore 17:30
A.S.D. Croce Valanidi 2017 2 – 1 A.S.D. Varapodio Calcio ( ore 17:30 )
Ha riposato : A.S.D. Nuova Polistena Calcio
LA CLASSIFICA
U.S.D. Cinquefrondese 19
A.S.D. Croce Valanidi 2017 16
A.S.D. Catona Calcio 14
G.S. Antonimina 13
A.S.D. Atletico Melicucco 11
APD CS Lazzaro 1974 9
Polisportiva Melitese 9
A.S.D. Nuova Polistena Calcio 7
A.S.D. Varapodio Calcio 6
A.S.D. Villa San Giovanni City 5
A.S.D. RC Gallina Calcio 4
A.S.D. Campese 4
A.S.D. Audax Ravagnese 1
PROSSIMO TURNO
02 Dicembre – 8^ giornata andata
Sabato 01 Dicembre 2018 ore 14:30
A.S.D. Campese – A.S.D. Nuova Polistena Calcio
Domenica 02 Dicembre 2018 ore 14:30
A.S.D. Atletico Melicucco – A.S.D. Croce Valanidi 2017
APD CS Lazzaro 1974 – A.S.D. Varapodio Calcio
A.S.D. RC Gallina Calcio – A.S.D. Catona Calcio
A.S.D. Villa San Giovanni City – Polisportiva Melitese
A.S.D. Audax Ravagnese – G.S. Antonimina Calcio ( ore 17:30 )
Riposa : U.S.D. Cinquefrondese
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