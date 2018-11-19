Calcio – Risultati e classifica del campionato di Seconda Categoria Girone E
Cinquefrondese in vetta con 16 punti: tutti i risultati, la classifica e le gare in programma il 24 e 25 novembre
19 Novembre 2018 - 11:10 | di Michele Favano
A.S.D. Campese 0 – 2 G.S. Antonimina
A.S.D. Atletico Melicucco 1 – 1 A.S.D. Catona Calcio
APD CS Lazzaro 1974 0 – 3 U.S.D. Cinquefrondese
A.S.D. Nuova Polistena Calcio 3 – 2 Polisportiva Melitese
A.S.D. Villa San Giovanni City 0 – 2 A.S.D. Croce Valanidi 2017
A.S.D. Audax Ravagnese 1 – 3 A.S.D. Varapodio Calcio
Ha riposato : A.S.D. RC Gallina
La classifica
U.S.D. Cinquefrondese 16
A.S.D. Catona Calcio 14
A.S.D. Croce Valanidi 2017 13
G.S. Antonimina 10
A.S.D. Atletico Melicucco 8
A.S.D. Nuova Polistena Calcio 7
APD CS Lazzaro 1974 6
Polisportiva Melitese 6
A.S.D. Varapodio Calcio 6
A.S.D. Villa San Giovanni City 5
A.S.D. RC Gallina Calcio 4
A.S.D. Campese 4
A.S.D. Audax Ravagnese 1
Prossimo turno 25 Novembre – 7^ giornata andata
Sabato 24 Novembre 2018 ore 14:30
G.S. Antonimina – A.S.D. Villa San Giovanni City
A.S.D. Catona Calcio – APD CS Lazzaro 1974
U.S.D. Cinquefrondese – A.S.D. RC Gallina Calcio
A.S.D. Varapodio Calcio – A.S.D. Atletico Melicucco
A.S.D. Croce Valanidi 201 – A.S.D. Audax Ravagnese ( ore 17:30 )
Domenica 25 Novembre 2018 ore 14:30
Polisportiva Melitese – A.S.D. Campese
Riposa : A.S.D. Nuova Polistena Calcio
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