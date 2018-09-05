Calcio – Roccella, Dicuonzo anche per la prossima stagione
Il difensore Stefano Dicuonzo resta al Roccella anche nel 2018-19: accordo raggiunto con la proprietà di Giuseppe Franco
05 Settembre 2018 - 10:23 | di Michele Favano
Anche per la stagione 2018-19 il difensore Stefano Dicuonzo vestirà la maglia amaranto. Raggiunto l’accordo con la proprietà del club rappresentata da Giuseppe Franco. Fondamentale per la salvezza della scorsa stagione. Dicuonzo sarà ancora una della pedine della formazione allenata da Mimmo Giampà in vista del campionato che parte il prossimo 16 settembre.
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