Calcio – Il Roccella prepara l’esordio in campionato
Dopo la Coppa Italia con il Città di Messina il Roccella riprende la preparazione per l'esordio in casa con la Turris di domenica 16 settembre
13 Settembre 2018 - 09:27 | di Michele Favano
Il Roccella ricomincia a sudare: dopo l’ultimo incontro ufficiale di circa due settimane fa contro il Città di Messina in Coppa Italia, la compagine amaranto ha ripreso la preparazione in vista dell’esordio in campionato al “Ninetto Muscolo” contro la Turris, formazione campana di Torre del Greco.
L’incontro si svolgerà domenica 16 settembre alle ore 15:00.
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