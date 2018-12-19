Si informano i tifosi e gli appassionati del Roccella che in vista della trasferta a Bari del 23 dicembre c.m. abbiamo organizzato un viaggio in pullman A/R al costo di euro 25. Il costo del biglietto d’ingresso allo Stadio valevole per la partita Bari-Roccella sarà di circa 15 euro. La partenza è prevista domenica mattina per le ore 07.00. Per aderire all’offerta è necessario dare conferma e pagare il viaggio entro giovedì 20 dicembre alle ore 19.30 presso uno dei punti di adesione: RISTORANTE IL PAPERO e BAR ROMA.