Calcio: la Salernitana prepara la sua battaglia. I dettagli dei ricorsi

"Non possiamo giocarci la categoria con chi è già in serie C. Una sceneggiata scritta a tavolino"

“La Salernitana sta raccogliendo materiale su materiale per preparare un corposo dossier da inoltrare al TAR in caso di necessità e con l’obiettivo di dimostrare il danno subito e la disparità di trattamento rispetto ad altre società. Stando a quanto si legge su TuttoSalernitana, i prossimi passi da parte dei legali granata dipenderanno dall’esito dei ricorsi già fatti al CONI e al Tribunale Federale Nazionale. Nello specifico gli avvocati Sica, Chiacchio e Fimmanò contestano il provvedimento emesso dalla Lega B il 18 maggio, con almeno tre potenziali violazioni dell’articolo 27 (comma 2) dello Statuto.

Come già rimarcato, non sono ammessi rinvii sine die, rinvii senza deferimenti ufficiali e rinvii senza aver avuto l’approvazione quantomeno da parte del consiglio direttivo. La Salernitana ha impugnato anche il provvedimento del 6 giugno, con Lega e FIGC che hanno ufficializzato le date dei playout senza tener conto che l’iter giudiziario del Brescia (che andrà avanti a prescindere da un fallimento che appare certo e che sarà ratificato non prima di 20 giorni dalla Co.vi.Soc) terminerà soltanto ad agosto. In attesa di capire se la società lombarda proporrà a prescindere al TAR di bloccare i playout attraverso una sospensiva, la dirigenza granata seguirà una doppia strada.

Da un lato Iervolino e Milan hanno incontrato la squadra chiedendo di pensare esclusivamente al campo e di trasformare il senso di ingiustizia in voglia di vincere sul campo, con rinnovo e riconferma per tanti calciatori in caso di salvezza. Dall’altro una battaglia parallela che prevede, però, un cambio di strategia: ricorrere al TAR, ma dopo i playout e in caso di sconfitta con l’obiettivo di dimostrare di aver giocato contro un avversario…sbagliato”.

Cosa dice la Salernitana

“Per noi lo spareggio è Salernitana-Frosinone, non possiamo giocarci la categoria con chi è già in serie C. Si rischia di falsare il campionato, perchè non ci prestiamo a una sceneggiata scritta a tavolino per far retrocedere noi salvando gli altri“.

La battaglia dei granata

“Si preannuncia un’estate di fuoco, dunque. E le regole sembrano dar ragione ai granata. Il precedente del 2019 non ammette interpretazioni. A seguito dell’apertura di una indagine sul Palermo, la Lega B stabilì che il Venezia fosse salvo senza scendere in campo considerando i rosanero la quarta retrocessa. Il Foggia fece ricorso al TAR e i giudici stravolsero tutto, imponendo la disputa dello spareggio con garanzia di ripescaggio per la perdente al termine del percorso giudiziario della società rosanero. E andò proprio così: Salernitana salva sul campo, Venezia ripreso per i capelli dopo il crack del Palermo di Zamparini. Perchè non hanno agito allo stesso modo anche quest’anno?”.