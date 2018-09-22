L'ASD San Giorgio Calcio si assicura il portiere Marco Laganà e il terzino Souleymane Mariko; Giuseppe Pavone è il nuovo preparatore atletico

L’ ASD San Giorgio Calcio, dopo aver annunciato nei giorni scorsi, di essersi assicurato le prestazioni sportive del forte difensore Simone Oliveri, comunica di aver raggiunto l’accordo contrattuale con un altro ex Hinterreggio. Si tratta del portiere reggino, classe 1998, Marco Laganà. Cresciuto nell’Hinterreggio, è riuscito a catturare le attenzioni del Catanzaro, che lo ha poi girato in prestito alla Palmese e alla Cittanovese, nelle stagioni 2016-17 e 2017-18.

La scelta di ripartire dalla Prima Categoria

Il giocatore era stato seguito da diverse società di Serie D, tra cui Locri e Igea Virtus, ma alla fine ha scelto di sposare il progetto neroverde, seppur ripartendo dalla Prima Categoria. Il talentuoso estremo difensore era stato infatti tesserato in tempo nella giornata di sabato scorso – termine ultimo per i trasferimenti dei calciatori nelle categorie dilettantistiche – per poi trovare l’intesa con la società di via Boschicello nei giorni successivi.

Assieme a Laganà, ha già sostenuto il primo allenamento con i nuovi compagni anche il maliano Souleymane Mariko, terzino destro classe 1999, proveniente dall’Audax Ravagnese, che viste le spiccate doti del ragazzo, ha dato assenso al trasferimento per dargli l’opportunità di misurarsi in una categoria superiore. Entrambi i neo-nervordi saranno a disposizione di mister Galluso e del collaboratore tecnico Di Lorenzo per la sfida interna di domenica contro la Bovese a Valanidi.

Il nuovo preparatore atletico e l’area tecnica

Contestualmente all’arrivo dei due giocatori menzionati, vista la new entry per quanto concerne lo staff tecnico neroverde, che risponde al nome di Giuseppe Pavone nel ruolo di preparatore atletico al fianco di Francesco Alati, quest’ultimo ha ricevuto la nomina di nuovo responsabile dell’area tecnica, carica vacante sino a poco ore fa. L’ASD San Giorgio coglie l’occasione per ringraziare le rispettive ex società di Laganà e Mariko per aver agevolato celermente le operazioni di mercato.