Il progetto del San Giorgio Calcio diventa ogni giorno sempre più ambizioso di quello precedente. Se l’ottimo mercato sin qui svolto non può che soddisfare complessivamente il presidente Bruno Caridi e la dirigenza neroverde, i risultati da ottenere in campo vogliono essere replicati anche all’interno dei ranghi dirigenziali. E’ abbastanza lampante il fatto che il San Giorgio abbia rivoluzionato la propria politica, non solo nei numeri, ma anche a livello di gestione societaria. A tal proposito, cade a pennello la scelta del nuovo preparatore atletico, con la nomina di Francesco Alati, sul quale la società punta molto, tanto che ricoprirà anche un importante ruolo dirigenziale. Il San Giorgio annuncerà nei prossimi comunicati anche l’allestimento del nuovo organigramma e del parco giocatori, che sarà reso noto in occasione della presentazione della squadra, in via ufficiale martedì 4 settembre, location da definire. A breve anche il nuovo sito Internet.

Le parole del nuovo preparatore atletico

Queste le sue parole dopo l’arrivo alla corte del patron Bruno Caridi: “Sono orgoglioso di far parte di questa bella realtà, che ha un progetto ambizioso – ha detto Alati – e non vedo l’ora di iniziare accanto a persone vogliosissime di far bene, con le quali metteremo tanta passione senza lasciare nulla al caso in tutti gli aspetti, sempre con umiltà e dedizione – ha precisato – per raggiungere i nostri obiettivi. Saremo cuore pulsante e linfa vitale per una società con un grande sogno da realizzare. La mia vita civica e sportiva è sempre stata destinata all’amore verso lo sport e verso il calcio, senza mai accantonare il lato umanitario che lo rappresenta in varie sfaccettature – ha concluso – Farò del mio meglio in nome di questa che io ritengo una nobile causa”

La società di Via Pio XI, oltre a disporre di un organico e di uno staff tecnico altamente qualificato, avrà un’altra vera marcia in più nel suo organigramma, nella sua struttura, non molto massiccia ma di assoluta qualità, in quanto, a partire dal professore Francesco Alati sino al magazziniere, avrà in dote un’equipe di lavoro composta da veri professionisti specifici per settore, a testimonianza della bontà delle prospettive che società e squadra si sono posti, ed in tal senso faranno il loro percorso in completa simbiosi. A riguardo, il ruolo di Francesco Alati non sarà più solo quello di curare la parte atletica: infatti il pluridecorato fisiologo dello sport e preparatore specialista nazionale, ricoprirà anche il ruolo di dirigente, espletando funzioni di vero e proprio collante tra squadra e società, accanto al ds Angelo Latella e al presidente Bruno Caridi. E’ quanto emerso dall’ultima riunione di ieri sera, postuma alle voci che stavano già circolando negli ambienti neroverdi.

Il profilo di Francesco Alati

E’ opportuno ricordare come Alati sia uno dei migliori preparatori specialisti qualificati in circolazione. Insignito più volte di diversi premi e riconoscimenti per il lavoro svolto in società professionistiche come Milan e Atalanta (nei campus tecnici di Arrigo Sacchi e nella Primavera bergamasca), Reggina, Cavese, Nola, Paganese e Frattese (Serie C2), solo per citarne alcune, “il prof” ha via via conosciuto piazze importanti, per poi “accontentarsi” di realtà meno blasonate da almeno dieci anni a questa parte, per motivi lavorativi e famigliari, due capisaldi che ben si conciliano con le società calabresi. Un privilegio anche per Villese, Gallicese, Val Gallico e adesso San Giorgio, che lo accoglie nuovamente dopo la breve parentesi di tre anni fa. Il San Giorgio punta a sedersi al tavolo delle grandi. Da lunedì 20 agosto, dunque, partirà ufficialmente la rincorsa alla Promozione di un San Giorgio rinnovato nell’organico ma pur sempre ambizioso. Pertanto, i neroverdi si ritroveranno alle ore 19.00 presso la struttura del Reggio Village per sostenere il primo allenamento della nuova stagione, agli ordini del prof. Francesco Alati, che affiancherà la riconfermata guida tecnica Massimo Di Lorenzo nella cura della preparazione atletica. Dopo i primi giorni di lavoro, la dirigenza provvederà ad organizzare i primi test amichevoli utili per preparare al meglio l’esordio in campionato previsto in una data tra il 15 e il 16 settembre. A Francesco Alati invece un augurio di buon lavoro da parte del San Giorgio Calcio.