La Casertana, dopo la faraonica campagna acquisti, era parecchio attesa alla prima uscita stagionale. E non ha deluso le aspettative, nonostante un inizio di partita in salita con la Cavese in vantaggio dopo tredici minuti, grazie alla rete di Jacopo Sciamanna, ex attaccante della Reggina.

Una illusione per lo stesso Sciamanna e per i campani, perché dopo il pareggio arrivato alla mezz’ora, la Casertana ha fatto suo l’incontro, chiudendo il match con il risultato di 3-1. Floro Flores, partito dalla panchina, è entrato in gara sul finale, sostituendo Castaldo.