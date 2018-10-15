Calcio, Seconda categoria, il campionato ha preso il via. Risultati e classifica
Via alla stagione 2018/19 in Seconda Categoria, girone E: il Catona vince 5-3 con la Melitese, tra le prime anche Cinquefrondese, Antonimina e Melicucco
15 Ottobre 2018 - 08:31 | di Michele Favano
Stagione Sportiva 2018/19 – Seconda Categoria – Girone E
A.S.D. Catona Calcio – Polisportiva Melitese 5 -3
U.S.D. Cinquefrondese – A.S.D. Nuova Polistena Calcio 2-0
A.S.D. Varapodio Calcio – G.S. Antonimina 0-1
A.S.D. Atletico Melicucco – A.S.D. Audax Ravagnese 4-1
APD CS Lazzaro 1974 – A.S.D. Villa San Giovanni City (sospesa per impraticabilità di campo)
A.S.D. RC Gallina Calcio – A.S.D. Campese 0-0
A.S.D. Croce Valanidi 2017 Riposo
La classifica
A.S.D. Catona Calcio punti 3
U.S.D. Cinquefrondese punti 3
G.S. Antonimina punti 3
A.S.D. Atletico Melicucco punti 3
APD CS Lazzaro 1974 punti 3
A.S.D. Campese punti 1
A.S.D. RC Gallina Calcio punti 1
A.S.D. Audax Ravagnese punti 0
Polisportiva Melitese punti 0
A.S.D. Nuova Polistena Calcio punti 0
A.S.D. Varapodio Calcio punti 0
A.S.D. Villa San Giovanni City punti 0
A.S.D. Croce Valanidi 2017 punti 0
Prossimo turno 21 Ottobre – 2^ giornata andata
Sabato 20 Ottobre 2018 ore 15:30
G.S. Antonimina – A.S.D. Croce Valanidi 2017
A.S.D. Campese – U.S.D. Cinquefrondese
Polisportiva Melitese – A.S.D. Varapodio Calcio
Domenica 21 Ottobre 2018 ore 15:30
A.S.D. Audax Ravagnese – APD CS Lazzaro 1974 ( ore 17:30 )
A.S.D. Nuova Polistena Calcio – A.S.D. Catona Calcio
A.S.D. Villa San Giovanni City – A.S.D. RC Gallina Calcio
Riposa : A.S.D. Atletico Melicucco
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