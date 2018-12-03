Calcio – Seconda Categoria Girone E, i risultati dell’ottava giornata e la classifica
Campese, Melicucco, Lazzaro, Catona e Antonimina vincono nell'ottava giornata del Girone E di Seconda Categoria: risultati, classifica e prossimo turno
03 Dicembre 2018 - 10:00 | di Michele Favano
Turno 2 dicembre – 8^ giornata andata
Sabato 1 dicembre ore 14.30
A.S.D. Campese 1 – 0 A.S.D. Nuova Polistena Calcio
Domenica 2 dicembre ore 14.30
A.S.D. Atletico Melicucco 1 – 0 A.S.D. Croce Valanidi 2017
APD CS Lazzaro 1974 3 – 2 A.S.D. Varapodio Calcio
A.S.D. RC Gallina Calcio 0 – 3 A.S.D. Catona Calcio
A.S.D. Villa San Giovanni City 0 – 0 Polisportiva Melitese
A.S.D. Audax Ravagnese 0 – 1 G.S. Antonimina Calcio (ore 17.30)
Ha riposato U.S.D. Cinquefrondese
LA CLASSIFICA
U.S.D. Cinquefrondese 19
A.S.D. Catona Calcio 17
A.S.D. Croce Valanidi 2017 16
G.S. Antonimina 16
A.S.D. Atletico Melicucco 14
APD CS Lazzaro 1974 12
Polisportiva Melitese 10
A.S.D. Campese 7
A.S.D. Nuova Polistena Calcio 7
A.S.D. Varapodio Calcio 6
A.S.D. Villa San Giovanni City 6
A.S.D. RC Gallina Calcio 4
A.S.D. Audax Ravagnese 1
PROSSIMO TURNO – 9^ giornata andata
Sabato 8 dicembre ore 14.30
G.S. Antonimina – A.S.D. Atletico Melicucco
A.S.D. Catona Calcio – U.S.D. Cinquefrondese
A.S.D. Varapodio Calcio – A.S.D. RC Gallina Calcio
Domenica 9 dicembre ore 14.30
A.S.D. Nuova Polistena Calcio – A.S.D. Villa San Giovanni City
Polisportiva Melitese – A.S.D. Audax Ravagnese
Domenica 9 dicembre ore 17.30
A.S.D. Croce Valanidi 2017 – APD CS Lazzaro 1974
Riposa A.S.D. Campese
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