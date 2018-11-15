Calcio – Seconda categoria, prossimo turno e classifica
Sabato 17 e domenica 18 novembre la 6ª giornata di andata di Seconda Categoria: tutte le gare e la classifica, con Cinquefrondese e Catona a 13 punti
15 Novembre 2018 - 09:45 | di Michele Favano
Prossimo turno 18 Novembre – 6^ giornata andata
Sabato 17 Novembre 2018 ore 17:00
A.S.D. Campese – G.S. Antonimina
Domenica 18 Novembre 2018 ore 14:30
A.S.D. Atletico Melicucco – A.S.D. Catona Calcio
APD CS Lazzaro 1974 – U.S.D. Cinquefrondese
A.S.D. Nuova Polistena Calcio – Polisportiva Melitese
A.S.D. Villa San Giovanni City – A.S.D. Croce Valanidi 2017
A.S.D. Audax Ravagnese – A.S.D. Varapodio Calcio ( ore 17:30 )
Riposa : A.S.D. RC Gallina
La classifica
U.S.D. Cinquefrondese 13
A.S.D. Catona Calcio 13
A.S.D. Croce Valanidi 2017 10
A.S.D. Atletico Melicucco 7
G.S. Antonimina 7
APD CS Lazzaro 1974 6
Polisportiva Melitese 6
A.S.D. Villa San Giovanni City 5
A.S.D. RC Gallina Calcio 4
A.S.D. Campese 4
A.S.D. Nuova Polistena Calcio 4
A.S.D. Varapodio Calcio 3
A.S.D. Audax Ravagnese 1
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