Il campionato di Seconda Categoria parte sabato: gli incontri del girone E e le novità dell'APD CS Lazzaro 1974

Per la nuova stagione sportiva 2018/2019, in Seconda Categoria dilettanti Calabrese sono previsti al nastro di partenza cinque gironi e nel girone E – come stabilito nel calendario nella 1^ giornata di andata del campionato sono previsti i seguenti incontri :

Sabato 13 Ottobre 2018 ore 15:30

A.S.D. Catona Calcio – Polisportiva Melitese (già A.S.D. Futsal Melito)

U.S.D. Cinquefrondese – A.S.D. Nuova Polistena Calcio

A.S.D. Varapodio Calcio – G.S. Antonimina

Domenica 14 Ottobre 2018 ore 15:30

A.S.D. Atletico Melicucco – A.S.D. Audax Ravagnese

APD CS Lazzaro 1974 – A.S.D. Villa San Giovanni City

A.S.D. RC Gallina Calcio . A.S.D. Campese

Riposa : A.S.D. Croce Valanidi 2017

L’ APD CS Lazzaro 1974, in questo campionato parte rinvigorita con il neo Direttore sportivo Giuseppe Gangemi ed il nuovo Allenatore Francesco Errigo e in un comunicato ufficiale della Società, di cui è Presidente Fortunato Sgrò, viene dato il benvenuto ai seguenti calciatori:: ● Claudio Castiglione. centrocampista classe 96, proveniente dal Rhegium City, con un passato nelle giovanili della Villese e dell’Aurora Reggio ; ● Francesco Fiocco Maviglia , attaccante ; ● Daniele Cogliandro, portiere; ● Vincenzo Stillittano, difensore centrale, per lui un ritorno tra le fila biancorosse a distanza di un anno; ● Alessio Celibato, difensore centrale; ● Giuseppe Costantino, centrocampista; ● Giovanni Sabino, attaccante; ● Alessandro Suraci, centrocampista esterno .