Calcio serie C – Il nuovo campionato, date e orari. A Natale si gioca
Fissate date e orari della prossima Serie C: si parte il 26 agosto, si gioca anche a Natale e il torneo termina il 5 maggio 2019
27 Giugno 2018 - 20:17 | di Michele Favano
Sono state fissate date ed orario per quello che riguarda la prossima stagione 2018-19. Si parte domenica 26 agosto.
Due le soste in programma ed un percorso che somiglia moltissimo a quello della passata stagione:
DOMENICA 06 GENNAIO 2019
DOMENICA 13 GENNAIO 2019
Si disputeranno tre turni infrasettimanali su due giorni, martedì e mercoledì.
Come per lo scorso campionato, non vi saranno vacanze a Natale, quindi in campo domenica 23 dicembre e domenica 30 dicembre, mentre la stagione si concluderà il 5 maggio 2019.
FASCE ORARIE
Il campionato si suddividerà in quattro fasce orarie uguali sia di sabato che di domenica:
- sabato: fischio d’inizio 14.30 / 16.30 / 18.30 / 20.30
- domenica: fischio d’inizio 14.30 / 16.30 / 18.30 / 20.30
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