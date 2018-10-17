Calcio serie C – Catania troppo forte, Juve Stabia a punteggio pieno, Sciamanna segna ancora
Il quadro del girone C di Serie C dopo il settimo turno: i risultati, la corsa della Juve Stabia, il Catania e la classifica completa
17 Ottobre 2018 - 09:54 | di Michele Favano
In attesa che trovi definitiva collocazione la Viterbese, ecco che finalmente il campionato di serie C ed in modo particolare il girone C, si avvia verso la sua definizione. Nella giornata di ieri si è giocato il turno numero sette con quasi tutte le squadre in campo. La Juve Stabia continua a vincere ed ora è ad un solo punto dalla vetta con due partite ancora da giocare, il Catania supera il Trapani nello scontro diretto e scala la classifica, Sciamanna segna ancora con la sua Cavese. Tra sorprese e conferme, questo il quadro dei risultati e la classifica:
Rieti – Vibonese 0-1
Catanzaro – Juve Stabia 0-3
Bisceglie – Sicula Leonzio 0-0
Catania – Trapani 3-1
Cavese – Matera 3-1
Monopoli – Paganese 3-0
Potenza – Reggina (oggi)
V. Francavilla – Viterbese (rinv.)
Siracusa – Rende (domani)
CLASSIFICA
Trapani 16
Juve Stabia 15
Catania, Casertana, Vibonese 10
Catanzaro, Rende 9
Monopoli, Bisceglie, Sicula Leonzio, Cavese 8
Rieti 7
- Francavilla, Reggina 6
Potenza 5
Siracusa, Matera 3
Paganese 1
Viterbese 0
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