In attesa che trovi definitiva collocazione la Viterbese, ecco che finalmente il campionato di serie C ed in modo particolare il girone C, si avvia verso la sua definizione. Nella giornata di ieri si è giocato il turno numero sette con quasi tutte le squadre in campo. La Juve Stabia continua a vincere ed ora è ad un solo punto dalla vetta con due partite ancora da giocare, il Catania supera il Trapani nello scontro diretto e scala la classifica, Sciamanna segna ancora con la sua Cavese. Tra sorprese e conferme, questo il quadro dei risultati e la classifica:

Rieti – Vibonese 0-1

Catanzaro – Juve Stabia 0-3

Bisceglie – Sicula Leonzio 0-0

Catania – Trapani 3-1

Cavese – Matera 3-1

Monopoli – Paganese 3-0

Potenza – Reggina (oggi)

V. Francavilla – Viterbese (rinv.)

Siracusa – Rende (domani)

CLASSIFICA

Trapani 16

Juve Stabia 15

Catania, Casertana, Vibonese 10

Catanzaro, Rende 9

Monopoli, Bisceglie, Sicula Leonzio, Cavese 8

Rieti 7

Francavilla, Reggina 6

Potenza 5

Siracusa, Matera 3

Paganese 1

Viterbese 0