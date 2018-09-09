“Subito dopo la decisione del Collegio di Garanzia sui ripescaggi creeremo gironi e calendari. Se la decisione arriverà all’inizio della prossima settimana, faremo partire il campionato nel prossimo weekend, tra il 15 e più probabilmente il 16.

Altrimenti il primo turno slitterà, forse in notturna, tra martedì 18 e mercoledì 19. Non escludo, in caso di accoppiamenti geografici favorevoli e col pieno spirito collaborativo delle società, di avere alcune gare già di domenica 16 e le altre nei 2-3 giorni successivi. Tutto questo affinché nel weekend del 22-23 si possa tenere la seconda giornata di campionato”.

Queste le dichiarazioni del presidente della Lega Pro Gravina ai colleghi di TuttoC.com. La decisione, quindi, di partire comunque nel prossimo fine settimana rimane, con la possibilità di completare il quadro con un appuntamento infrasettimanale, in modo da mantenere invariato il resto del programma. Tutto dipenderà da quando arriverà il verdetto del Collegio di Garanzia del Coni.

C’è preoccupazione soprattutto tra i dirigenti delle varie società per i tempi strettissimi in cui dovranno operare in modo particolare chi dovrà preoccuparsi alla prima giornata di organizzare una trasferta. Se ne stanno vedendo di tutti i colori e la vicenda non si è ancora conclusa.