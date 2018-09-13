Calcio serie C – Nel girone C arrivano i primi anticipi concordati
Nel girone C di Serie C arrivano i primi anticipi concordati per domenica 16 settembre: Catanzaro-Potenza, Casertana-Cavese e Paganese-Rende
13 Settembre 2018 - 13:14 | di Michele Favano
Inizio di campionato programmato per mercoledi 19 settembre in attesa di orari ed anticipi al martedi, ma con la possibilità di giocare domenica o lunedi sera, tramite accordo tra le società. E nel girone C del campionato di serie C arrivano i primi match che si disputeranno di domenica 16 settembre:
Catanzaro-Potenza 17:30
Casertana-Cavese 20:30
Paganese-Rende 20:30
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