La squadra di Nevio Orlandi ha inanellato tre vittorie consecutive e nove punti: ora la Vibonese è a ridosso delle prime della classe

Esattamente quattro giornate addietro, dopo il 3-0 subito sul campo del fortissimo Catania, nonostante una discreta classifica, si parlava di una sorta di non completa soddisfazione da parte della società nei confronti del tecnico Orlandi, in realtà mai confermata dal gruppo dirigenziale.

Sarà stato quello uno stimolo, una sollecitazione, fatto sta che a partire da quel momento la squadra ha inanellato ben tre vittorie consecutive e nove punti che oggi portano la Vibonese a quota tredici, a ridosso delle prime della classe, seppur tra le poche squadra ad aver giocato tutte e otto le partite di campionato.

Al Luigi Razza, grazie alla rete di Bubas, è stata superata la Sicula Leonzio, in quello stadio dove la Reggina lunedì prossimo ospiterà invece il Francavilla.

Nel primo pomeriggio il Catania ha vinto a Pagani per 4-2, mentre il Trapani ha strapazzato il Rieti con il punteggio di 3-0.