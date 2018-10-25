Calcio, in serie C si va oltre l’assurdo. Sei partite sospese
La Lega Pro ferma le gare di sette società coinvolte nella vicenda ripescaggi in attesa del Consiglio federale del 30 ottobre 2018
25 Ottobre 2018 - 21:49 | di Michele Favano
Pazzesco, assurdo, incredibile. La Lega Pro nuovamente nel caos. Mentre dal presidente della Lega di B parte una nuova battaglia dopo la decisione del Tar di accettare i ricorsi delle società che hanno chiesto il ripescaggio in cadetteria, la Lega Pro decide invece di fermare nuovamente tutte quelle squadre coinvolte nella interminabile vicenda.
In attesa quindi della convocazione del Consiglio federale in data 30 ottobre 2018 nell’ambito del quale, tra i vari argomenti, verranno affrontate le tematiche oggetto delle ordinanze emesse dal TAR, ha disposto la sospensione delle gare delle società Catania, Novara, Pro Vercelli, Robur Siena, Ternana, Virtus Entella e Viterbese Castrense fino a data da determinarsi.
Non se ne esce più.
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