L'esterno reggino Toti Porcino è libero dopo l'esperienza al Catania e in Calabria lo cercano in tanti. Cosa pensa di lui il tecnico Roberto Cevoli

Ascoltando le parole del DS Taibi riguardo le caratteristiche ideali che dovrebbero avere i giocatori della Reggina, sicuramente Toti Porcino ne avrebbe titoli pieni per indossare la casacca amaranto.

Gli anni con la maglia amaranto

Ed in effetti lo ha già fatto percorrendo l’intero settore giovanile con la precedente società gestita da Lillo Foti, vi è tornato con la nuova disputando una stagione e mezza.

Con prestazioni di livello, gol pesanti ed indimenticabili, vedi tabellino dei marcatori contro Messina e Catanzaro e rendendosi prezioso soprattutto in occasione della prima stagione, come straordinario assist man, in modo particolare per l’amico e compagno di squadra Ciccio Coralli.

La fine dell’avventura con la Reggina

Ma la sua avventura con la Reggina, per una serie di motivi, primo su tutti errate valutazioni da parte della società, è terminata lo scorso gennaio con il passaggio gratuito al Catania, dopo il mancato rinnovo di contratto.

Anche in terra etnea il giovane esterno è riuscito a scalzare da quella corsia un esperto come Marchese, disputando una buona seconda parte di stagione che, purtroppo per i colori rossoazzurri, non si è conclusa per come speravano. Ma Toti Porcino lo era ed è ancora uno dei pezzi pregiati del mercato già iniziato, tante le società di C che lo cercano, diverse anche quelle di B. L’impegno con la Cremonese era solo verbale, oggi il reggino è libero di accasarsi dove ritiene più opportuno ed a sentire il suo procuratore, ci sarebbe solo l’imbarazzo della scelta.

Le società che lo cercano

In Calabria lo vogliono praticamente tutti. Il Catanzaro ci aveva provato già a gennaio e nell’idea di costruire una squadra a vincere, ci sta provando nuovamente. Si registrano pure gli interessamenti di Cosenza e Crotone e parliamo di serie B, mentre fuori dai confini calabresi lo stesso Catania gradirebbe che il calciatore restasse e qualche contatto lo si è avuto anche con il Lecce.

Ma a proposito di Calabria, c’è da registrare la grandissima stima che nei confronti di Toti Porcino nutre l’attuale tecnico Roberto Cevoli, che in squadra lo ha già avuto, da allenatore della Primavera della Reggina. Tra i tanti vuoti da coprire in organico, c’è certamente quello riguardante la corsia di sinistra, ma che l’esterno reggino possa tornare in amaranto non vi è alcuna possibilità, tranne clamorosi risvolti di mercato.