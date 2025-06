Il Calciomercato delle altre: dopo l’attaccante, la Nocerina prende il centrocampo della Scafatese

Bisognerà attendere i primi di agosto, almeno lo scorso anno è stato così, per la definizione dei gironi dei campionati di serie D. Nel programma di rotazione delle squadre campane la Scafatese potrebbe andare via dal girone I dove, ma sempre come ipotesi, potrebbe essere inserita la Nocerina. I rossoneri stanno portando avanti un mercato di altissimo spessore con due ufficializzazioni e Aliperta pronto a essere annunciato a breve.

L’annuncio di Giannone

“La Nocerina piazza il suo primo colpo di mercato. Il club rossonero si avvarrà, per la prossima stagione, delle prestazioni calcistiche di Luca Giannone.

L’attaccante, classe ’89, dopo cinque stagioni alla Turris in Lega Pro dove ha collezionato 130 presenze e 28 reti, ha scelto di abbracciare i colori rossoneri. Si tratta di un’acquisto di grande esperienza. Il calciatore, originario di Pomigliano D’Arco, ha collezionato oltre 300 presenze tra i professionisti.

Oltre la Turris, sua ultima squadra, ha indossato le casacche di Catanzaro, Pisa, Fondi, Casertana, Reggiana. Cresciuto nelle giovanili del Napoli, ha esordito in Serie C1 con il Lecco, poi Matera e Pro Patria in Serie C2 dove ha conquistato la promozione. Nel palmares dell’esperto attaccante anche la Serie B con le maglie di Bologna e Crotone, nelle stagioni 2013/14 e 2014/15″.

L’arrivo di Vacca

“Il club rossonero ha chiuso la trattativa per Raffaele Vacca, centrocampista di assoluta esperienza che porta con sé qualità e quantità.

Il calciatore, classe ’91 originario di Napoli, proviene dalla Scafatese. Nell’ultima stagione ha collezionato con i canarini 30 presenze e messo a segno 4 reti. Per lui si apre una nuova avventura e punterà a essere uno dei pilastri del nuovo centrocampo del tecnico Salvatore Campilongo.

Il centrocampista conosce bene la Serie D, con le oltre 340 presenze totalizzate tra i gironi G, H e I. Oltre a quella della Scafatese, ha vestito le maglie di Turris, Casertana, Frattese, Siracusa, Vibonese, Messina, Budoni, Puteolana, Bitonto, Gravina, e Picerno, mettendo a referto 56 reti”.