Calciomercato, il grande colpo messo a segno dall’ADMO Pro Pellaro: preso l’ex Reggina Nino Ragusa

“L’ADMO Pro Pellaro comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Antonino Ragusa, attaccante classe 1990, che entra ufficialmente a far parte della famiglia bianconera.

Calciatore di comprovata esperienza e dal prestigioso percorso professionale, Ragusa ha mosso i primi passi nel mondo del calcio nei settori giovanili di Treviso e Genoa, prima di intraprendere una lunga carriera tra i professionisti, vestendo le maglie di numerose società del panorama calcistico nazionale.

Nel corso della sua carriera ha militato, tra le altre, con Treviso, Genoa, Salernitana, Reggina, Ternana, Pescara, Vicenza, Cesena, Sassuolo, Verona, Spezia, Brescia, Lecce e Messina, maturando un’importante esperienza nei campionati professionistici italiani. Nel suo curriculum figurano inoltre due presenze con la Nazionale italiana Under 21.

L’arrivo di Antonino Ragusa rappresenta un innesto di esperienza e qualità per la formazione bianconera. La società ha individuato nel calciatore un profilo in grado di mettere a disposizione del gruppo le proprie competenze tecniche, la conoscenza del gioco e il bagaglio maturato nel corso di una lunga carriera.

L’intesa tra le parti è stata immediata. Ragusa ha condiviso sin da subito il progetto sportivo dell’ADMO Pro Pellaro, trovando nella società un ambiente nel quale intraprendere con entusiasmo questa nuova esperienza.

L’ADMO Pro Pellaro esprime soddisfazione per l’accordo raggiunto e dà il benvenuto ad Antonino Ragusa, lieta di vederlo indossare la maglia bianconera e di poter contare sul suo contributo per il prosieguo della stagione.

La società augura al calciatore buon lavoro e le migliori soddisfazioni personali e sportive con i colori bianconeri”.