Calendario proposte assunzioni I.C. Carducci – V. Da Feltre

Le operazioni saranno effettuate secondo il calendario di seguito riportato.

Dove presentarsi per la convocazione

Gli aspiranti interessati dovranno presentarsi alla data stabilita presso l’A.T.P. di Reggio Calabria (piano terra, sala conferenze), via S. Anna II tronco, località Spirito Santo, 89128 Reggio Calabria.

La presente comunicazione vale per gli interessati, quale convocazione a tutti gli effetti, poiché non sono previste convocazioni individuali.

Chi ha titolo a stipulare i contratti

Hanno titolo a stipulare contratti a tempo determinato mediante l’accettazione scritta della relativa proposta di assunzione, gli aspiranti, utilmente collocati nelle rispettive graduatorie, presenti alla convocazione personalmente o tramite persona munita di specifica delega e gli aspiranti che abbiano fatto pervenire, nei termini previsti, delega preventiva di accettazione al Dirigente responsabile delle operazioni di cui trattasi. Non hanno titolo alla stipula dei contratti a tempo determinato gli aspiranti che non siano presenti alla convocazione e che non si siano giovati di alcuna delle tipologie di delega sopra specificate (art. 3 comma 2 del DM 13 giugno 2007).

Per assicurare la copertura dei posti gli aspiranti sono convocati in numero superiore rispetto alla reale disponibilità dei posti, in previsione di eventuali assenze o rinunce da parte degli aspiranti convocati. Pertanto, gli avvisi di convocazione non costituiscono un impegno per l’Amministrazione ai fini della sottoscrizione della proposta di contratto con il personale interessato.

Le nomine saranno effettuate fino all’esaurimento dei posti.

Docenti con riserva S e T

I docenti iscritti con riserva “S”, in attesa del conseguimento del titolo di abilitazione, non hanno titolo ad alcuna nomina e, pertanto non sono convocati.

Gli aspiranti inseriti in graduatoria con riserva “T”, a seguito di provvedimento cautelare, stipuleranno un contratto condizionato risolutivamente alla conclusione positiva, per il dipendente, del contenzioso in atto e, pertanto i suddetti candidati sono convocati.

Si rammenta che i docenti di cui all’art. 1, lettere a),b),c) e art. 3 del DM n. 21 del 9 febbraio 2005 “ricorrendone le condizioni, debbono stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato, con priorità, su posti di sostegno”, per cui, l’eventuale rinuncia a proposta di contratto su posto di sostegno consente l’accettazione di altre proposte di contratto esclusivamente per insegnamenti non collegati alle abilitazioni conseguite ex DM 21.

MERCOLEDI’ 9 NOVEMBRE 2016 ORE 09:00

SOSTEGNO (SCUOLA DELL’INFANZIA – POSTO SOSTEGNO)

Sono convocati TUTTI gli aspiranti inclusi nell’elenco sostegno – graduatoria ad esaurimento provinciale definitiva per nomine a tempo determinato.

SCUOLA DELL’INFANZIA POSTO COMUNE

Sono convocati gli aspiranti inclusi nella relativa graduatoria ad esaurimento provinciale definitiva per nomine a tempo determinato:

da posto 1 con punti 207

a posto 12 con punti 201

PERSONALE EDUCATIVO

Sono convocati i seguenti aspiranti inclusi nel relativo elenco – graduatoria ad esaurimento provinciale definitiva per nomine a tempo determinato.

CONVITTUALITA’ MASCHILE

COGNOME E NOME POSTO PUNTI MELCHIONNA Gabriele posto 9 punti 43 CUTRI’ Vincenzo posto 34 punti 18 SALERNO Carmelo posto 42 punti 17 SARACENO Giovanni posto 44 punti 16 LOMBARDO Enzo posto 57 punti 10

SEMICONVITTUALITA’

da posto 1 con punti 106

a posto 3 con punti 92

GIOVEDI’ 10 NOVEMBRE 2016 ORE 09:00

SCUOLA PRIMARIA – POSTO DI SOSTEGNO

Sono convocati TUTTI gli aspiranti inclusi nell’elenco sostegno – graduatoria ad esaurimento provinciale definitiva per nomine a tempo determinato.

SCUOLA PRIMARIA – POSTO COMUNE

Sono convocati gli aspiranti inclusi nella relativa graduatoria ad esaurimento provinciale definitiva per nomine a tempo determinato:

da posto 1 con punti 215

a posto 50 con punti 139

SCUOLA PRIMARIA – LINGUA INGLESE

Sono convocati gli aspiranti inclusi nella relativa graduatoria ad esaurimento provinciale definitiva per nomine a tempo determinato:

da posto 1 con punti 215

a posto 20 con punti 140

LUNEDI’ 14 NOVEMBRE ORE 09:00

SCUOLA SECONDARIA II GRADO – AD01

Sono convocati TUTTI gli aspiranti inclusi nell’elenco sostegno – graduatoria ad esaurimento provinciale definitiva per nomine a tempo determinato.

SCUOLA SECONDARIA II GRADO – AD02

Sono convocati TUTTI gli aspiranti inclusi nell’elenco sostegno – graduatoria ad esaurimento provinciale definitiva per nomine a tempo determinato.

SCUOLA SECONDARIA II GRADO – AD03

Sono convocati TUTTI gli aspiranti inclusi nell’elenco sostegno – graduatoria ad esaurimento provinciale definitiva per nomine a tempo determinato.

SCUOLA SECONDARIA II GRADO – AD04

Sono convocati TUTTI gli aspiranti inclusi nell’elenco sostegno – graduatoria ad esaurimento provinciale definitiva per nomine a tempo determinato:

da posto 1 con punti 131

a posto 4 con punti 178

Riserva dei posti per le categorie protette

Per le operazioni di cui trattasi sarà applicata la legge n. 68 del 13/03/99, relativa alla riserva dei posti da assegnare alle categorie protette (disabili e orfani), sempre che le relative aliquote non siano già sature.

Detta riserva opera fino al limite massimo del 50% dei posti assegnabili.

Le nomine saranno effettuate fino all’esaurimento dei posti, secondo le modalità di cui alla nota MIUR prot. n. 24306 del 1° settembre 2016 con il supporto organizzativo dell’USP, secondo quanto previsto dalla legge 333 del 2001.

Successivamente saranno pubblicate le disponibilità relative alla presente convocazione.