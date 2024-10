Calabria, approvato il calendario venatorio per la nuova stagione: ecco le date

É stato approvato con delibera di Giunta n.336 dello scorso 26 luglio il calendario venatorio per la stagione 2019-2020.

GIORNATE DI APERTURA

Il calendario prevede tre giornate di preapertura, fissate nei giorni 1, 7 e 8 settembre, con la possibilità dell’utilizzo dei cani da riporto per il recupero dei capi abbattuti nelle tre giornate. L’apertura generale, invece, è fissata per giorno 15 settembre, mentre la chiusura è stata stabilita per il prossimo 10 febbraio.