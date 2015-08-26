Calici d’amore: tra buon vino e solidarietà
Una serata tra vini delle cantine Malaspina e Tramontana per aiutare la Casa Famiglia di Polistena a riqualificare spazi verdi e giochi per le bambine
26 Agosto 2015 - 08:59 | di Vincenzo Comi
Il Kiwanis Club Reghion 2007, in collaborazione con l’AIS Reggio Calabria, organizza una grande serata di solidarietà, dal titolo “Calici d’Amore”.
Domenica 30 Agosto 2015 alle ore 19:30, presso il Circolo del Tennis “R.Polimeni” a Pentimele-Reggio Calabria, con un contributo di 15 euro a persona sarà possibile degustare degli ottimi vini delle cantine Malaspina e Tramontana, nonché prodotti locali.
Il contributo di partecipazione servirà ad aiutare la Casa Famiglia di Polistena, diretta da Suor Angela Paglione, per riqualificare gli spazi verdi e i giochi per le bambine ospiti della struttura.
Una piacevolissima serata in buona compagnia per regalare un sorriso ai bambini in difficoltà.
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