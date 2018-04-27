Il volume di Mario Caligiuri e Andrea Sberze, con la prefazione di Lucio Caracciolo, sarà presentato alla Stazione Marittima di Napoli con gli autori e i relatori

“Il pericolo viene dal mare. Intelligence e portualità“, scritto dal Direttore del Master in Intelligence dell’Università della Calabria Mario Caligiuri e dal ricercatore Andrea Sberze, verrà presentato lunedì 30 maggio alle ore 16.30 alla Sala Calypso della Stazione Marittima di Napoli.

La manifestazione è stata promossa dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale e dal Club Atlantico di Napoli. Il testo è pubblicato dalla Casa Editrice Rubbettino con la prefazione di Lucio Caracciolo e fa parte della collana editoriale del Laboratorio sull’Intelligence dell’Università della Calabria attiva dal 2009.

Interverranno il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale Pietro Spirito, il Vicario del Club Atlantico di Napoli Giosuè Grimaldi e il Contrammiraglio Francesco Chiappetta. Saranno presenti gli autori.